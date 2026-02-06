Policía incorporó pistolas taser y lanzan prueba piloto para adquirirlas a “gran escala”

Policiales

El Ministerio del Interior (MI) incorporó pistolas taser para funcionarios de la Policía y realiza una capacitación con el fin de informar a los uniformados sobre “el correcto uso y aplicación de este tipo de dispositivos”.

Según informó la cartera, se trata de un plan piloto que esperan aplicar en los próximos meses, “con el objetivo de evaluar una eventual adquisición e incorporación de estos dispositivos a gran escala para los despliegues operativos policiales en todo el territorio nacional”.

El subdirector de la Guardia Republicana, Mayor Gabriel Silvera, aseguró que el dispositivo es “muy importante en las diferentes fases de la actuación policial y un paso previo a la necesidad de utilizar un elemento letal”.

Por su parte, Víctor Torres, director general del Centro de Comando Unificado explicó en diálogo con Telemundo (Canal 12), que se trata de un arma en el que “queda todo registrado en el propio dispositivo”, e informó que se utilizarán cámaras corporales con el fin de registrar “todo lo que esta sucediendo” al momento de usar la taser.

El arma “proyecta dos dardos que producen una descarga eléctrica en el cuerpo del individuo, por lo que queda inmovilizado provisoriamente”, aseguró.

