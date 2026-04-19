Policía incautó tres fusiles, U$$ 30.000 y un vehículo en operativo en Canelones

Policiales

En un operativo que se ubicó dentro de la operación Nueva Era II, integrantes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas pudo incautar, en la zona del Parque Roosevelt en Canelones, tres fusiles, U$$ 30.000 en efectivo y una camioneta, según informó el Ministerio del Interior en su sitio web.

Las autoridades pudieron averiguar que la camioneta, que estaba siendo buscada, se encontraba desplazándose en las cercanías del Parque Roosevelt. Dentro del vehículo se hallaron los elementos incautados anteriormente mencionados.

Al encontrar el vehículo, personal policial descubrió que las matrículas de la camioneta estaban dañadas. El armamento que se encontró dentro de la camioneta contaba con cargadores y ninguna de las armas contaba con números identificatorios. Las autoridades continúan investigando el hecho.