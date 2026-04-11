Policía detuvo a un hombre “en actitud sospechosa” e incautó arma requerida desde 1992

Policiales

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Canelones detuvo a un hombre que circulaba “en actitud sospechosa” en la localidad de La Paz. Al aprehenderlo, se le incautó un arma que estaba requerida desde hace casi 34 años.

De acuerdo con el parte policial, difundido este sábado 11, efectivos del PADO realizaban tareas de patrullaje preventivo por las calles J. C. Pena y Joaquín Suárez cuando avistaron “a una persona en actitud sospechosa portando una mochila azul”. Los policías lo interceptaron y lo identificaron como un hombre de 39 años, poseedor de antecedentes penales por delitos de comercialización y suministro de estupefacientes.

En el interior de su mochila se halló un revólver calibre 38 “con requisitoria pendiente por hurto desde el 3 de julio de 1992, radicada en Montevideo”, señala el documento policial.

También se incautó pasta base —sin detallar cuánto—, “sustancia blanca”, dinero y dos celulares.

El hombre fue detenido y ya se encuentra a disposición de Fiscalía “para determinar su responsabilidad en la tenencia de las sustancias y el porte del arma requerida”.

Montevideo Portal