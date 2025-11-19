Policiales

Policía de particular fue abordado por rapiñeros, los disuadió a tiros y luego se desmayó

Montevideo Portal

Un intento de rapiña a un policía ocurrió en la tarde de este martes en la intersección de las calles camino Los Tordos y camino Los Camalotes, en el barrio de Melilla, en la zona rural del departamento de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10), el efectivo se encontraba de particular circulando en una moto de su propiedad junto a su esposa, cuando fue abordado por dos hombres que le exigieron la llave del vehículo.

En ese momento, se identificó como tal, sacó su arma de reglamento y efectuó varios disparos contra los rapiñeros. Luego de eso, uno de los agresores huyó del lugar corriendo y el otro lo hizo en moto mientras tiraba contra el policía.

Afortunadamente, el uniformado no recibió ningún balazo, pero luego del enfrentamiento se descompensó. Su esposa llamó al servicio de emergencia de la Policía y fue derivado en primera instancia al hospital Saint Bois y luego al hospital Policial.

Luego de varios minutos ingresado, se despertó y recuperó la consciencia. En la escena trabajó personal de Policía Científica; allí quedaron varias vainas y el casco de uno de los delincuentes. La primera hipótesis indica que los rapiñeros no sabían que se trataba de un policía.

Montevideo Portal