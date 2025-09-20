Policía de Rocha se disparó por accidente en la pierna dentro de un local del BROU

Montevideo Portal
Un funcionario policial se disparó en la pierna por accidente dentro de un local del Banco República (BROU) en Rocha, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.
El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de setiembre. Tras escuchar el disparo, las personas que estaban en el BROU huyeron del lugar.
El efectivo fue trasladado por un vehículo particular a un centro de salud, donde permanece mientras se recupera de la herida.
La Jefatura de Policía local investiga cómo ocurrió el accidente.
