Policía de Rocha investiga muerte de un hombre de 35 años; no se descarta “ruleta rusa”

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Montevideo Portal

La Policía de Rocha investiga la muerte de un hombre de 35 años que fue hallado con un disparo en la cabeza en la ciudad de Chuy, un caso que se encuentra en la órbita de la Fiscalía y en el que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que se trate de un episodio vinculado a la llamada “ruleta rusa”.

De acuerdo con la información primaria difundida por Telenoche (Canal 4) y que Montevideo Portal confirmó con fuentes del Ministerio del Interior, el hecho generó un importante despliegue policial mientras se intentan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el disparo. La herida de arma de fuego se encontraba en la cabeza del hombre, a la altura del oído.

En ese marco, los investigadores trabajan con distintas líneas, entre ellas la posibilidad de que el hombre se haya disparado manipulando un arma de fuego en un contexto aún no aclarado. La hipótesis de la “ruleta rusa” es una de las que se analiza, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre lo ocurrido ni sobre la mecánica del hecho.

Como parte de la investigación, fueron detenidos un hombre de 32 años y una mujer de 21, quienes habrían manipulado el arma.

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