Policía de Maldonado recuperó reloj de US$ 50.000, propiedad de una ciudadana paraguaya

Policiales

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que recuperó un reloj valuado en US$ 50.000 que había sido hurtado a una ciudadana paraguaya.

De acuerdo con el comunicado, la mujer denunció la pérdida de un reloj Rolex que “se le habría caído al descender de un vehículo, mientras participaba de un evento” en La Barra.

Los efectivos lograron identificar y ubicar a la persona que “presuntamente tenía en su poder” el accesorio, por lo que fue citado a la base de investigaciones. El hombre “reconoció que el reloj se encontraba en su domicilio”, por lo que los policías fueron hasta allí, en el barrio Cerro Pelado, y el hombre entregó el objeto voluntariamente.

A pesar de ello, desde la Jefatura de Policía se destacó que el hecho “configuró el delito de apropiación de cosa perdida”, por lo que se notificó a la Fiscalía de 4º Turno. Sin embargo, desde el Ministerio Público se dispuso que, en “aplicación del principio de oportunidad y ante la colaboración del autor, se dieran por finalizadas las actuaciones”, por lo que el hombre continuó en libertad.

Montevideo Portal