Policía de Maldonado desplegó “fuerte operativo” por robo de autos de alta gama a turistas

Policiales

Dos automóviles de alta gama fueron robados en la madrugada de este viernes 23 de enero en Punta del Este, Maldonado, lo que llevó a que la Jefatura de Policía desplegara un “fuerte operativo” en respuesta.

Según comunicaron desde dicha división del Ministerio del Interior, el hecho ocurrió en la calle Patagonia, en el barrio Aidy Grill. Dos autos fueron hurtados del parking del mismo edificio: uno pertenecía a una familia paraguaya y el otro a una de Argentina.

Los oficiales que acudieron al lugar en la mañana de hoy entrevistaron a las víctimas. Así, una mujer paraguaya indicó encontró la puerta abierta de su apartamento y notó que faltaba una consola de videojuegos Nintendo y las llaves de su vehículo, un Audi Q3 color gris, que luego fue hurtado del estacionamiento del edificio. En segundo lugar, una mujer argentina declaró que también constató que alguien había entrado a su apartamento; ella denunció que faltaban US$ 550 de su billetera y las llaves de su Jeep Compass, que también fue hurtado. Asimismo, agregó que en el interior de la camioneta había otros US$ 9.000.

Ambos hurtos fueron ocurridos mientras las víctimas dormían.

“De forma inmediata se implanta un operativo policial liderado por la jefa de Zona Operacional II, con la afectación de varios móviles, así como personal de Analítica, realizándose visualizaciones mediante distintas cámaras de la zona y del departamento”, reza el comunicado de la Jefatura de Policía.

Sobre las 12:15 del viernes fue recuperado el Jeep, que estaba estacionado en la Terminal de Punta del Este. El otro auto fue encontrado una hora después en la calle Barranca Abajo.

Las autoridades policiales continúan trabajando el caso.

Mientras tanto, la turista paraguaya fue consultada por FM Gente respecto al robo, y realizó un descargo. “Una vergüenza. Punta del Este no era así antes. O sea, venimos acá hace 20 años y nunca pasó nada, vergonzoso”, manifestó.

Así, añadió que “se supone” que el balneario es “una ciudad top, de súper seguridad”, en donde “no te van a robar ni a vos ni a tus niños”. “Que pase esto es gravísimo”, insistió.