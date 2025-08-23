Policiales

Policía de Maldonado alerta a la población por nueva forma de estafa: ¿en qué consiste?

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Maldonado alertó este sábado acerca de una nueva modalidad de estafa “en perjuicio hacia trabajadores independientes y técnicos” de rubros como instalación de aire acondicionado, construcción, instalación de piscinas y “servicios similares”.

A través de un comunicado, la Policía asegura que se han recibido denuncias en las que se detalla que los estafadores se contactan con la víctima “solicitando los servicios en zonas alejadas del departamento, donde la cobertura telefónica y de datos móviles suele ser débil o intermitente”.

“Una vez que el trabajador llega al lugar es contactado por otro número, algunos con número extranjero, desde el cual recibe amenazas e intimidaciones. Generalmente, se le indica que está siendo vigilado o que un familiar ha sido secuestrado”, alerta el parte policial.

Estas llamadas “buscan generar pánico inmediato para luego extorsionar económicamente a la víctima”.

“Este tipo de engaño se aprovecha del aislamiento y la vulnerabilidad de los trabajadores cuando se encuentran fuera de zonas con buena señal o sin posibilidad de verificar la situación de sus seres queridos”, añade la advertencia de la Policía maldonadense.

De esta manera, recuerda a la población:

• Verificar siempre la identidad y referencias de nuevos clientes, “especialmente si solicitan servicios en zonas alejadas”.

• No proporcionar información personal ni familiar por teléfono.

• Informar previamente a un familiar o colega sobre el destino de cada trabajo y “mantener contacto regular”.

• Ante cualquier situación, comunicarse con el servicio de emergencias 9-1-1.

Montevideo Portal