Policía busca al padre de la niña cuya familia dio brutal golpiza en escuela de Montevideo

Montevideo Portal
La Policía de Montevideo continúa investigando el caso de la brutal golpiza en la escuela n° 123 en Jardines del Hipódromo (Montevideo).
El hecho se dio sobre mediados de noviembre. La madre de una de las alumnas ingresó al centro junto a un grupo de jóvenes para luego tomar a golpes tanto al cuerpo docente como al resto de los padres que estaban en el lugar retirando a los alumnos.
Si bien no se han dado nuevas imputaciones —la última fue la de la madre, quien fue enviada a prisión domiciliaria como medida cautelar—, las autoridades citaron la semana pasada a una mujer que estaba en el lugar de los hechos.
Las indagatorias apuntan tanto al grupo de jóvenes como al padre de la niña. El hombre había protagonizado una fuerte y violenta discusión el día anterior a que se diera la golpiza.
Precisamente, el padre fue citado en la escuela junto a otros familiares porque su hija había golpeado a otra compañera. Allí le informaron de lo sucedido y le pidieron que él y la madre estuvieran atentos, dado que no querían que la situación pasara a mayores y que la niña llegara a lastimar a otro de sus compañeros.
Sin embargo, según informaron fuentes del caso a Montevideo Portal, el hombre se tomó de mala manera las palabras de las docentes y de la directora de la escuela. En ese momento, comenzó a insultarlas y les adelantó que iría hasta la escuela para darles una golpiza. Las presentes contaron a la Policía que pensaron que había sido “una calentura del momento”, por lo que decidieron no hacer la denuncia.
Ahora, la Policía busca ubicar al hombre para poder citarlo a declarar, pero hasta el momento no han dado con su paradero.
November 6, 2025
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]