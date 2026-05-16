Policía asesinó a su expareja y al novio de la mujer en Canelones; luego se quitó la vida
El hecho tuvo lugar en Los Cerrillos. El hombre forzó la cerradura de la vivienda de su excompañera y disparó contra las víctimas.
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16.05.2026 10:44
Montevideo Portal
Un policía de 26 años mató a su expareja y al actual novio de la mujer, y posteriormente se quitó la vida. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 73.300 de la ruta 49, en el departamento de Canelones.
El hombre se presentó en la casa de su expareja y forzó la cerradura para ingresar, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Una vez dentro de la vivienda, asesinó a balazos a la mujer, de 29 años, y a su actual pareja, un hombre de 35 años.
Tras cometer el doble homicidio, el funcionario policial se suicidó utilizando su arma de reglamento.
Las autoridades incautaron el arma, municiones, celulares y vehículos vinculados al caso.
La investigación está a cargo de la fiscal de 1º turno, Irena Penza, junto al Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y Policía Científica.
Montevideo Portal
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