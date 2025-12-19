Policiales

Policía abatió a un delincuente que rapiñó bazar en Manga y detuvo a uno de sus cómplices

Un hombre de 20 años fue abatido y un adolescente de 16 detenido tras una rapiña ocurrida en un bazar de la zona de avenida José Belloni y Carlos Linneo, en la ciudad de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho se produjo en la tarde de este jueves cuando al menos dos personas armadas ingresaron al local, amenazaron a sus propietarios y se llevaron dinero de la caja registradora.

Tras concretar la rapiña, los autores intentaron darse a la fuga. Durante la huida, los sospechosos fueron interceptados por efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Como consecuencia, uno de los involucrados, un joven de 20 años, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció posteriormente. En tanto, el adolescente de 16 años fue detenido en el lugar, mientras que un tercer implicado logró escapar en una motocicleta.

En el procedimiento, la Policía incautó dos armas de fuego y recuperó el dinero sustraído durante la rapiña. De acuerdo a la información oficial, no se registraron personas lesionadas entre los propietarios del comercio.

La Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de las actuaciones correspondientes. Por su parte, la Fiscalía de Adolescentes de 1.er Turno ordenó la conducción del adolescente detenido a dependencias de Inisa.

