Policía Caminera registró más de 1.000 multas en enero, el primer mes con radares móviles

La Policía Caminera registró más de 1.000 multas en el mes de enero con los cinco radares móviles que instaló en las rutas nacionales como estrategia para prevenir accidentes de tránsito.

Las multas, que fueron cargadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), comenzaron a aplicarse desde el día 6 del pasado mes, tras la polémica que generó en los conductores ya que Caminera no avisó donde iban a estar instalados los radares.

En este sentido, la vocera del organismo, Vanessa Briozo, en diálogo con Arriba Gente (canal 10), explicó por qué no se dio esa información.

“Que no diéramos esa información no quiere decir que los radares no vayan a estar correctamente señalizados. Cada uno tiene su cartelería correspondiente con su límite de velocidad”, afirmó Briozo.

“El hecho de que el radar sea móvil nos permite que el conductor, durante todo el trayecto vaya cuidando el límite de velocidad porque no sabe dónde se va a encontrar efectivamente el radar, entonces esto hace respete las velocidades durante todo el camino”, agregó.

“Exhortamos a cumplir con los límites de velocidad, es la función que cumple el radar”, sostuvo la vocera de Caminera.

