Policía Caminera incautó 12 toneladas de frutas y verduras de contrabando

Efectivos de Policía Caminera detuvieron a un vehículo de matrícula brasileña en una inspección de rutina en Ruta 8, a la altura del km 50.500, informó el Ministerio del Interior.
Según detallaron, el conductor del vehículo, un hombre de nacionalidad brasileña de 29 años, transportaba 12.640 kg de frutas y verdura, las cuales presentaban documentación irregular.
La cifra estimada del valor de los alimentos es de unos $ 2 millones, según el reporte.
Debido a la documentación faltante, se incautó el mismo y quedó a manos de la fiscalía letrada de Pando de 2.º turno, que dispuso derivar el procedimiento para el Grupo de Inteligencia Aduanera.
