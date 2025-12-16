Polémica por turistas con multas de casi US$ 10 mil por infracciones en Punta del Este

Locales

Los turistas argentinos que a principios de este 2024 visitaron Punta del Este recibieron una sorpresa en las últimas semanas cuando se enteraron de que habían sido multados por miles de dólares por infracciones en el tráfico en el balneario esteño.

En junio del 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó la reglamentación al cobro de las multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad cometidas por extranjeros en todo el territorio nacional, que, en teoría, deben pagarse antes de abandonar el país a través de la web o aplicación del Sistema Único de Cobro de Ingreso Vehiculares.

Sin embargo, consignó La Nación, muchos de los turistas no fueron requeridos para hacer ese trámite al dejar Uruguay de sus vacaciones, aunque sí fueron intimados a pagarlas para volver a entrar durante esta temporada estival.

El medio argentino narró la situación de Marina, de 35 años, quien se enteró hace una semana de que tiene una multa de US$ 5 mil por infracciones en Uruguay. La joven se enteró de la situación cuando su novio intentó registrarse para el telepeaje, pero no pudo realizar el trámite por la deuda.

Hay casos de turistas argentinos que acumulan multas por montos que rozan los US$ 10 mil. Las autoridades de Maldonado indicaron a la prensa argentina que hay personas que suman deudas de hasta US$ 40 mil.

“Pese a que existe un decreto que dice que no se debería dejar salir del país si se registran multas sin pagar, esto todavía no se cumple. Aún no hay un control efectivo que inhiba la salida ni la entrada al país por multas impagas. La idea es que en algún momento lo haya, quizás el año que viene. Todo depende de las actitudes que tome el Poder Ejecutivo”, dijo Juan Pígola, director general de Movilidad de la intendencia de Maldonado.