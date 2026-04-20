Polémica en Paysandú por refugio del Mides: edil blanco denuncia “calvario” de la zona

Política

El edil blanco de Paysandú Marcelo Tortorella denunció la situación que los habitantes del barrio Santa Elena, en el noreste de la ciudad, viven por la presencia de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El centro generó un “calvario” en esa zona, por lo que piden que sea trasladado.

En diálogo con El Telégrafo, el curul nacionalista afirmó que “la situación en el barrio Santa Elena ha llegado a un límite insoportable”. En esa línea, Tortorella afirmó que “cientos de familias se sienten rehenes de una política social del Mides, que se ha olvidado de la seguridad y del respeto al vecino”.

El edil blanco planteó que “es inaceptable que la ‘solución’ habitacional para las personas en situación de calle sea un calvario diario para el vecindario donde está instalado el refugio”.

Tortorella dijo que la parroquia Santa Elena, ubicada en el barrio, también “vive una realidad dolorosa”, ya que “sus fieles se han alejado”. “La gente ha dejado de ir a la iglesia por miedo, porque el entorno se ha vuelto hostil, con personas pernoctando en las veredas, consumiendo sustancias a plena luz del día y una falta total de higiene”, denunció.

“Es inadmisible que un espacio de fe y comunidad se vea degradado por la inoperancia del Mides y del ministro Gonzalo Civila, quien parece ignorar el impacto de decisiones que se toman desde un escritorio en Montevideo”, expresó.

El curul blanco insistió en que “el refugio debe ser trasladado de inmediato de Santa Elena, pero no para llevarle el problema a los vecinos de otro barrio”. “El ‘peregrinaje’ de refugios de un punto a otro de la ciudad no es una política pública: es un parche mal pegado que solo reparte la inseguridad”, concluyó.