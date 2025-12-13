Polémica: decomisaron 45 autos de lujo de una mansión vinculada a altos mandos de la AFA

Internacionales

La Justicia Federal argentina llevó adelante este viernes un allanamiento en una extensa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que está vinculada a través de presuntos testaferros a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

La investigación forma parte de la denominada causa Sur Finanzas, que indaga posibles irregularidades patrimoniales y maniobras de lavado de activos. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, quien también dispuso la incautación de todos los vehículos hallados en la finca y la tasación del inmueble y de los bienes encontrados.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina junto a seis peritos tasadores, tres designados por la Corte Suprema y otros tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro, encargados de relevar y valuar los bienes.

Según informó Clarín, durante el allanamiento las autoridades encontraron en un galpón dentro del predio un total de 54 vehículos, entre ellos 45 autos de lujo o de colección, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings. Todos los rodados están registrados a nombre de la empresa Real Central SRL, firma que se encuentra bajo investigación por un presunto esquema de ocultamiento de activos.

La diligencia se enmarca en una causa que busca establecer si esta y otras propiedades vinculadas a Real Central forman parte de un entramado destinado a ocultar el patrimonio real de dirigentes de la AFA, que no se correspondería con sus ingresos declarados.

La finca tiene una extensión superior a las 10 hectáreas y cuenta con diversas instalaciones, entre ellas un helipuerto, espacios deportivos y un haras, elementos que llamaron la atención de los investigadores al contrastar los bienes detectados con los datos patrimoniales disponibles.

El magistrado también ordenó que la totalidad de la propiedad sea documentada mediante filmaciones y registros fotográficos, además de la tasación de los bienes de alto valor incautados. En paralelo, se habían realizado allanamientos previos en dos cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en esos procedimientos no se hallaron vehículos adicionales.

La investigación continúa en curso y la Justicia deberá determinar si los bienes secuestrados y la propiedad de Pilar tienen origen lícito o si forman parte de maniobras irregulares en el marco de la causa Sur Finanzas.

