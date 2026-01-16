Polémica: Schipani mandó a Volonté a “jugar con sus bisnietos” tras dichos sobre Venezuela

Política

El diputado colorado Felipe Schipani criticó las declaraciones del excandidato presidencial del Partido Nacional y exembajador en Argentina, Alberto Volonté, sobre el secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro y las acciones militares de Estados Unidos en dicho país.

El expresidenciable blanco calificó a Venezuela como un “país hermano”, que es latinoamericano e integra el Mercosur “aunque esté suspendido en sus derechos”. “Cualquier agresión a la soberanía de un país está mal, la haga [Donald] Trump o quien sea. Esto no es contra Estados Unidos, es que la soberanía es lo que tenemos nosotros”, dijo.

“La única cosa indivisible entre los uruguayos, donde no hay desacuerdo, es esta tierra. ¿Saben lo que es la soberanía? La defensa de la casa. Esta es nuestra casa; no entra nadie. Si yo no quiero que me entre nadie en mi casa, en la casa de mi país hermano tampoco quiero que entre nadie”, agregó.

Los dichos de Volonté se dieron este miércoles a la salida de una reunión del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) —organismo que lidera— con el presidente Yamandú Orsi, quien propuso presentar un documento a los partidos políticos con el fin de unificar la posición de Uruguay en temas internacionales.

Las declaraciones no cayeron bien en filas de la oposición. A la opinión de la senadora blanca Graciela Bianchi, quien dijo que las palabras de Volonté “no representan” al Partido Nacional, se sumó una publicación del diputado colorado Felipe Schipani en X.

“Respeto mucho a Alberto Volonté. Fue un actor clave para el país hace 30 años, dándole gobernabilidad a Sanguinetti en su segundo gobierno. Sin perjuicio, creo que a esta altura de la vida debería dedicarse a jugar con sus bisnietos, antes que procurar protagonismo político”, escribió el legislador.

Varios internautas repudiaron las palabras de Schipani, incluidos algunos integrantes del sistema político. La exfiscal Gabriela Fossati, hoy militante del Partido Colorado, dijo no compartir “en nada” lo que dijo Volonté, pero consideró que “no es buena cosa desacreditar a alguien por la edad”.

Por otra parte, Salvador Schelotto, excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, señaló: “¡Qué feo argumento! La discrepancia siempre es posible, con argumentos. La descalificación habla de la calidad humana de quien la propone”.

