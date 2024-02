Polémica: Fiscalía explicó condena de dos años a mujer que vendía brownies cannábicos

Judiciales

La Fiscalía de la Nación emitió un comunicado este miércoles para hacer algunas aclaraciones, con respecto a los trascendidos de que una mujer que venía brownies cannábicos en las playas de Punta del Diablo fue condenada a dos años de prisión.

En la misiva, el Ministerio Público señaló: “En los últimos días a través de redes sociales y diversos medios de comunicación se presentó como un exceso de actuación de la Fiscalía el caso de una mujer que fue enviada a prisión por “vender brownies y trufas cannábicas”.

En esta línea, Fiscalía informó que la información que circuló “no es precisa”.

“Se trató de un procedimiento policial realizado a fines de enero en Punta del Diablo (Rocha) en el que se detuvo a una mujer en el momento en el que comercializaba marihuana. En esa oportunidad le fueron incautados veintidós envoltorios de marihuana prontos para vender y una inspección realizada en su domicilio encontró 18 plantas de marihuana, así como más de 200 gramos de esa sustancia”, aclaró el organismo.

Según se informó, la imputada fue sometida a un proceso abreviado “con la debida asistencia legal y se consintió tanto su participación en los hechos como la pena impuesta.

El delito de suministro de estupefacientes está previsto en el artículo 34 del decreto-ley N º 14.294 y según estableció la Ley de Urgente Consideración (Ley 19.889) la pena mínima prevista es de 2 años, sin posibilidad de aplicarse la libertad a prueba, aunque sí redención por trabajo y estudio.

Días atrás, el influencer Facundo Santoremedio aseguró que la imputada era una “joven que vivía en Punta del Diablo, buena vecina, amiga y muy buena madre”.

“Ella tiene dos hijas y se hace cargo 100% de su crianza. Natalia hace brownies y trufas locas en temporada de verano para ganarse la vida y pagar sus gastos. La actividad sabemos que no está permitida y no alentamos a nadie a lo que haga. Pero también sabemos que es habitual y no pone a la sociedad en peligro”, afirmó Santoremedi, quien defendió a la mujer imputada.

Por su parte, la fiscal de Chuy Matilde Mattos quiso aclarar a través de Comunicación de Fiscalía que la condena, como trascendió, no fue por unos brownies.

Mattos aclaró que se encontró una cantidad de marihuana para suministro que se estaba vendiendo y que su tarea es “aplicar la ley que establece una pena mínima de dos años”, informó Fiscalía.

“La ley está vigente y el debate en todo caso debería ser a nivel legislativo”, señaló el director de Comunicación del Ministerio Público, Javier Benech.

