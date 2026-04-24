Polémica: ASSE cesó al director del Hemocentro de Maldonado y legisladores reaccionaron

Montevideo Portal

La destitución de Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado por parte de las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) este jueves generó un fuerte malestar por parte de varios legisladores de la oposición.

La noticia también causó sorpresa en el ámbito sanitario, ya que el médico se desempeñó como jerarca desde la apertura en 2009 del centro, que se convirtió en una referencia local y regional en cuanto a la producción de hemocomponentes y transfusiones de sangre.

Montevideo Portal se contactó con Curbelo, que decidió no realizar declaraciones por el momento. El periodista Marcelo Gallardo consignó un mensaje que envió el médico a los funcionarios del Hemocentro comunicando su remoción: “Creo que a esta altura nadie duda de lo que significa el Hemocentro para mí y lo que he peleado y luchado para que el Hemocentro sea la referencia nacional e internacional”.

Además, en su mensaje el profesional detalló que desde la jerarquía de la institución se ha luchado contra recortes, que, por ejemplo, implican que el llamado “Hemobus”, un ómnibus que recorre varios lugares del departamento para facilitar las donaciones de sangre, pueda salir únicamente una vez por semana.

El director de ASSE en representación del oficialismo, Daniel Olesker, dijo este viernes que la decisión se debió a una “pérdida de confianza” en cuanto a la relación con el directorio y la gerencia general. “Hay una serie de actitudes poco alineadas con la organización de una estructura como la de ASSE”, relató el exlegislador frenteamplista en diálogo con Canal 5.

Consultado por la buena valoración de la gestión de Curbelo al frente del organismo, Olesker respondió que “las gestiones dependen de las estructuras que se gestan para ello y no de las personas”. “El Servicio Nacional de Sangre funciona muy bien en general, estamos trabajando mucho en eso. Fue una decisión que tomó el directorio y punto”, finalizó.

La remoción de Curbelo generó reacciones en el ámbito político: el diputado nacionalista Federico Casaretto dijo que esta es “otra desacertada decisión” del actual directorio de ASSE, que “sigue haciendo fuerza para ser el peor de la historia”.

“Acabo de comunicarme con el presidente de la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, José Luis Satdjian, a fin de solicitarle que sea convocado el directorio de ASSE para brindar explicaciones acerca de la decisión de destituir a Jorge Curbelo. Esto es un golpe a una excelente gestión y al pueblo de Maldonado, que a través de los años ha realizado innumerables aportes para transformarlo en un pilar regional y nacional”, agregó.

El senador blanco Sebastián Da Silva comparó el caso con la polémica destitución de José Leborgne del hospital Pereira Rossell en 2005, ordenada por el entonces presidente Tabaré Vázquez. “Rompen todo: la Jutep, el INE y ahora esta maravilla, construida casi en soledad por el doctor Curbelo”, agregó.

Por otra parte, el senador colorado Robert Silva señaló: “Poco importa el profesionalismo, poco importa el buen desempeño. Llegan las nuevas autoridades partidarias y cambian sin argumentos a responsables de importantes servicios. Así pasa en la salud pública y así pasó en el Centro de Hemoterapia de Maldonado de ASSE. Así cesaron a Jorge Curbelo que, junto a un gran equipo y la comunidad, han realizado una obra espectacular. ¡Duele Uruguay!”.