Poco sentido del humor: tres gremiales de la Salud protestan por una letra de Carnaval

El conjunto musical melense, que se presenta en el carnaval arachán, No es Changa se vio metido de forma inesperada en medio de una polémica debido a la letra de una las piezas de su repertorio.

Se trata de la canción La enfermera, una breve pieza cuya protagonista habla en primera persona y se define como trabajadora de la mutualista local Camcel. En la letra, el personaje describe brevemente sus labores profesionales y luego agrega: “pero llega la noche y allí cambian las cosas. Me pinto los labios, me encajo unos tacos y me pongo mimosa”.

La canción, interpretada por la artista Soledad Vaz, cayó muy mal en el sector de la salud local, donde hubo gente que interpretó que la letra en cuestión ofendía las profesionales de la enfermería.

A ese respecto, la Asociación de Funcionarios de CAMCEL emitió un comunicado donde manifiesta “total rechazo hacia algunas expresiones de la canción”, a la que consideran “lesiva para todas las Compañeras Enfermeras, que con mucho sacrificio y profesionalismo llevan a cabo sus tareas”.

Resulta llamativo que el comunicado destaque que “se les denomina con nombre y lugar de trabajo”, detalle que lleva a suponer que en la mutualista hay, efectivamente, una enfermera llamada Rosa.

“Esta nota no tiene el espíritu de censura y si salvaguardar el honor de nuestras compañeras”, puntualiza el envío, a pesar de que su contenido quizá podría incurrir en la intención que niega poseer.

En similares términos se expresó la Departamental de Cerro Largo de FFSP (Federación de Funcionarios de Salud Pública), que también emitió un comunicado en el que expreso el “más profundo repudio a las manifestaciones vertidas en la canción”

“Entendemos que lo que se expresa como broma en la letra de dicho tema musical, no es más que un insulto para las compañeras que practican o estudian la profesión de enfermería”, añade el texto.

“Consideramos aberrante el que se esteriotipe (sic) la vida particular de las personas por practicar una profesión tan noble. A pocos días de conmemorar el 8 de Marzo nos parece realmente lamentable que además dicha letra sea interpretada por una mujer, cuando todos estamos haciendo un esfuerzo para desterrar las prácticas machistas de esta sociedad”, agrega el envío.

Finalmente, el Gremio Médico de Cerro (Gremcel) se sumó a la queja con un comunicado que reitera los términos de los anteriores y “repudia enérgicamente los comentarios vertidos en un video por un grupo musical que saldría en el próximo carnaval”, dichos que, sostiene, “son irrespetuosos y lesionan esa noble profesión”.

Solo una canción

Soledad Vaz y Walter Hugo Morales, integrantes del grupo No es Changa, fueron entrevistados por Canal 12de Melo y se vieron en necesidad de aclarar algo que no debería necesitar aclaración: la Rosita de la canción es ficticia y sus líneas no apuntan a nadie en particular ni buscan la ofensa

“Rosita la enfermera bien podría ser Marta la policía”, expresa Vaz, quien asegura que el personaje de la canción “trabaja mucho y también se divierte”. Asimismo, devuelve el golpe a quienes ven en la letra algún tipo de contenido machista o estereotipado.

“El estigma está en buscar un justificativo para que una mujer salga a divertirse, pintarse los labios y ponerse tacos no tiene nada de malo”, afirma.

A su turno, Morales ofreció disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos, y remarcó que la canción “es una parodia” y que Rosita es “un personaje inventado que lo que busca es divertir”.