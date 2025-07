Pocitos: en un altercado de tránsito, un conductor disparó desde su auto a un taxista

Policiales

Un episodio violento y con ribetes dignos de una película de acción ocurrió anoche en el barrio Pocitos.

La situación comenzó en la esquina de Pimienta y Cavia cuando una camioneta le salió al paso de forma inadecuada a un taxista, según declaró este último.

“Se tira mal, me empieza a entrefrenar, baja el vidrio y, cuando me puedo asomar al lado como para poder decirle lo que había pasado, me baja la ventana de su lado, que es oscura, y yo veo que me revolea un revólver”, explicó el trabajador en declaraciones al noticiero Subrayado.

Lejos de limitarse a hacer ese amenazante gesto, el sujeto armado efectuó un disparo desde su coche hacia el taxi. “Me tiró un tiro al cuerpo, pero no me dio”, contó el obrero del volante. Tras unos instantes de vacilación, decidió perseguir al agresor, a quien logró interceptar en Buxareo y Francisco Muñoz. En ese momento, el taxista encerró con su auto la camioneta del agresor, maniobra que produjo un choque entre ambos autos. Ninguno de los conductores resultó herido. De inmediato, entró en escena un móvil policial, y el autor del disparo fue detenido.

El taxista estuvo presente durante el arresto y contó que el sujeto no le dijo ni una palabra.

Según detallara Telemundo, en la camioneta se incautó una pistola con la documentación en regla.