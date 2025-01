Playas contaminadas en Florianópolis y Camboriú: recomendaciones para uruguayos que viajan

Internacionales

El Instituto Ambiental de Santa Catalina publicó un informe que muestra que algunas playas de Florianópolis y Camboriú están contaminadas. Se trata de información relativa a la semana del 16 al 20 de diciembre de 2024.

Según las muestras recolectadas en los 238 puntos monitoreados por el instituto en la costa de Santa Catalina, 176 son aptos para bañarse, lo que representa el 73,95%.

En Florianópolis, de los 87 puntos, 63 son aptos para el baño, lo que equivale al 72,41%.

En el balneario Camboriú, detalla el informe, las playas que no están aptas para baño son las siguientes: Praia de Taquaras y Praia do Balenario Camboriú (puntos 2, 11, 12 y 13).

En Bombinhas, la Praia do Bombas (punto 4), Praia de Bombinhas (punto 6), Praia de Zimbros y Praia do Canto Grande tampoco están habilitada para el baño.

En tanto, en Florianópolis las playas Lagoa de Conceicao (puntos 39, 66 y 72); Praia Brava (punto 69); Praia da Armacao do Pantano do Sul (punto 64); Praia da Beira Mar Norte; Praia da Tapera; Praia das Palmeiras; Praia de Pontas das Canas; Praia do Baleneário; Praia do Bom Abrigo; Praia do Caupé (punto 10); Praia do Campeche (punto 73); Praia do Itaguacu; Praia do Jardim Atlantico; Praia do José Mendes; Praia do Matadouro; Praia do Meio; Praia dos Ingleses (puntos 29 y 57).

Ante esta situación, la médica internista uruguaya Marisa Montes de Oca brindó recomendaciones a uruguayos que viajen a Brasil.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), la médica dijo que, a la hora de viajar, “una de las cosas con las que hay que tener precaución es siempre la calidad del agua”. Por eso, sugirió a los viajeros beber agua embotellada y estar seguros de su procedencia; consumir alimentos cocidos, ya que los frescos pueden ser lavados con agua contaminada, y no utilizar hielo, porque muchas veces no se hace con líquido potable.

De este modo, explicó que los cuadros que han notificado por uruguayos intoxicados son “autolimitados”. Así, Montes de Oca detalló la importancia de acudir al médico en los casos en los que la fiebre dure más de tres días, si hay deposiciones de sangre o si es imposible hidratarse.

En lo que respecta a las playas contaminadas, la médica recordó que al usar sus aguas “es probable terminar con una infección gastrointestinal”.

Además, Montes de Oca recordó que a los pequeños “pocas cantidades les hacen muchos más problemas” que para los adultos. En tanto, sugirió verificar con banderas sanitarias si la playa está apta para baños o no.