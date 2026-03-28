Plataforma Animalista sigue juntando firmas contra las jineteadas: apunta a las 150.000

Locales

Montevideo Portal

La Plataforma Animalista (PA), movimiento social a favor de los derechos de los animales, anunció que continúa juntando firmas contra las jineteadas de la Criolla del Prado que se realizan esta Semana de Turismo, como ya es tradición.

La organización convoca a la población hace algunos años a rubricar para oponerse a esta actividad y, así, llevar a cabo una “iniciativa legislativa popular que busca prohibir esta actividad en todo Montevideo”.

De tal forma, tras “más de un año de trabajo constante”, PA consideró que llegó el momento de “dar un paso decisivo” en esta iniciativa.

“Nuestra organización impulsó una junta de firmas como recurso constitucional, con el objetivo de alcanzar la cantidad necesaria que permita presentar formalmente la propuesta ante las autoridades. Este esfuerzo representa el primer gran objetivo: lograr que las jineteadas sean prohibidas en la capital del país”, comunicó Karina Kokar, coordinadora de Plataforma Animalista. Sin embargo, detalló que, una vez alcanzada la meta en la capital del país, continuarán con la misma iniciativa en Canelones “y, paralelamente, promoviendo acciones educativas y de sensibilización en todo el territorio nacional”.

El objetivo “es claro”: “Transformar la sociedad y generar mayor apoyo en el interior del país”, sentenció la organización.

PA instó a aquellas personas a las que les fueron asignadas planillas para recabar firmas que las entregue y “sumar” así a más gente “a este movimiento de protección animal”.

Kokar detalló a Montevideo Portal que el objetivo es alcanzar las 150.000 adhesiones. “En nuestro poder [tenemos] cerca de 20.000, pero hay mucha gente con planillas, así que la idea ahora es empezar a juntar” esas rúbricas para hacer el conteo, expresó y añadió que la Plataforma cuenta con “referentes en todos los barrios” de Montevideo.

Por otro lado, comentó que van a estar nuevamente en la puerta de la Criolla, juntando firmas, el próximo lunes 30 de marzo y miércoles 1º de abril.

También el lunes se reunirán con la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Montevideo y con el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Esteban Vieta. No obstante, ambas instituciones se “mantienen por fuera” del apoyo a las jineteadas, aclaró Kokar.

“Por eso iniciamos este camino de las firmas: porque no encontramos voluntad política de prohibir ni siquiera de hablar del tema. Nos está dando mucho trabajo, pero vemos que es el único camino no solo pensando en llegar a la cantidad necesaria, sino para que los políticos vean el apoyo real que tenemos. Las firmas avaladas por la Corte [Electoral] nos dan mucho respaldo, aunque no lleguemos a las 150.000”, finalizó la coordinadora de Plataforma Animalista.

Montevideo Portal