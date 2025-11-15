Plataforma Animalista pide ayuda para pitbull que atacó a un hombre en Fray Bentos

Locales

Rex, un perro pitbull que semanas atrás atacó a un hombre de 69 años en Fray Bentos (Río Negro) lo que causó que deba ser internado, también resultó herido en ese episodio.

“Lo que no se contó es que Rex, el perro señalado, había sido agredido constantemente por esa misma persona y su hermano”, manifestó Plataforma Animalista a través de X.

En tal sentido, la organización que protege a los animales critica que el can haya sido “catalogado como ‘asesino’” y que “quedó encerrado, acumuló estrés y terminó atacando de nuevo”. “Ahora su propio dueño dice que no lo quiere más: o alguien lo rescata, o lo dejará en la calle, donde los vecinos amenazan con matarlo y no de una forma ‘humanitaria’”, indican desde la ONG, al tiempo que señalan que esta situación les “duele e indigna profundamente”.

“Necesitamos con urgencia: un lugar seguro para sacarlo de allí, lejos de niños y otros animales; personas con experiencia que puedan manejarlo y, sobre todo, darle amor, y apoyo económico para cubrir su rehabilitación en un centro especializado, donde pueda recibir tratamiento de resocialización”, enumeró Plataforma Animalista.

Respecto a este último punto, explicaron que antes de darlo en adopción Rex “debe estar internado para su reeducación”.

Finalmente, la organización asegura que los refugios “están desbordados”, por lo que no pueden recibirlo, además de que “no sería el lugar apropiado para él”.

“¡Por favor ayudemos a Rex!”, finaliza el texto difundido.

