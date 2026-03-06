Plan “pozo cero”: Canelones prepara programa de bacheo mediante app y solución en 72 horas

Política

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, afirmó que la comuna canaria abatió tres puntos de la morosidad en materia de contribución inmobiliaria y señaló que el dinero ingresado será destinado a un plan de reparación de pozos en las principales ciudades del departamento.

Legnani explicó en Quién es quién (Diamante FM) que la comuna licita una iniciativa para que una empresa reciba notificaciones de vecinos mediante una app, y que deba dar solución al bacheo en un plazo menor a 72 horas. “La respuesta va a estar a tiro con el reclamo del vecino”, señaló.

“Abatimos tres puntos” de la morosidad de la contribución inmobiliaria en Canelones, dijo primero el intendente. Así, según indicó, la morosidad bajó al 30%. Luego sostuvo que esto implicó ingresos por 180 millones de pesos, que serán destinados al plan “pozo cero” para pavimentar cascos urbanos como el centro de Las Piedras o de Pando.

“Tenemos un tema con el bacheo, y nos llegó una iniciativa privada por parte de una empresa donde se nos plantea una posibilidad que con determinado monto —alrededor de US$ 5 millones— podrían dar respuesta a través de una app, en 72 horas, para el bacheo en el departamento”, dijo Legnani.

“En caso de tener una emergencia en la caminería rural se podrían también desplegar cuadrillas”, agregó durante la entrevista en Quién es quién.

Legnani explicó que sería una aplicación mediante la que el vecino podría comunicarse de forma directa con la empresa, para notificar sobre la aparición de un pozo en una calle, y la compañía garantiza que en 72 horas da solución al tema.

Según dijo, no es que la empresa cobra por pozo, si no que es una “tarifa plana”.

“Esa iniciativa privada nosotros la estudiamos, lanzamos los pliegos de licitación, y ahora hay que competir. Pero el que gane va a tener que hacer eso”, señaló.





