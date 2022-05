Plan de Invierno sumará atención veterinaria a mascotas de personas en situación de calle

Política

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó este martes el Plan de Invierno dispuesto para este año, que comenzará el 15 de mayo y finalizará el 31 de octubre, que tiene como finalidad atender a las personas en situación de calle durante los fríos de esta estación.

“Durante los meses más fríos del año los cupos para atender a esta población alcanzarán las 4.215 plazas en todo el país, las cuales -en base a un monitoreo constante- podrán incrementarse de acuerdo a la demanda. El propósito fundamental del Plan Invierno es dar respuesta a toda persona que solicite resguardo”, señala el Mides en el comunicado de presentación.

En tanto, el titular de la cartera, Martín Lema, dijo en declaraciones a Teledía (Canal 4) que “toda persona que así lo requiera” obtendrá un cupo en los diferentes centros. En este sentido, comunicó que se dará un total de 4.215 cupos en centros que tendrán diferentes modalidades con el fin de “diversificar las herramientas”.

“Ya estamos previendo que en caso de aumento de demanda también se responda, es decir, si partimos de la base de que vamos a alcanzar esos cupos, se pueden incrementar en caso de que la circunstancias así lo requieran”, dijo Lema.

Para aquellas personas que tengan mascotas, el secretario de Estado comunicó que habrá ocho centros para personas en situación de calle con mascotas y agregó que este año se dispondrá servicios de veterinaria para estos animales tras un acuerdo con una veterinaria. “También para dar garantía y para que no solo se les permita el ingreso, sino que vaya mucho más allá y que pueda llegar a contemplarse algo tan valioso para la persona que está en esa situación, como es la mascota”, sostuvo.

“Por eso hablamos de diversificar herramientas como paradores nocturnos, que logró captar personas que nunca habían ido a centros del Mides, centros de 24 horas, viviendas con apoyo, que es un escalón más de los centros tradicionales. Vamos a tener atención médica como nunca se dio, ya sea en coordinación con Asse (Administración de los Servicios de Salud del Estado), pero complementando de forma gratuita con otras organizaciones”, agregó.

Por último, Lema respondió a la interrogante de la periodista que le planteó qué pasaba en caso de que la persona se niegue a ir al centro del Mides. El nacionalista respondió que el pasado año se reglamentó una ley del 2011 que no se cumplía que otorgaba la posibilidad de obligar a quien está en situación de calle a ir al centro en caso de que corra riesgo de vida o de generar una afectación de salud grave.

“Nosotros lo vamos a cumplir cuando se cumplan esas características porque para el costado no vamos a mirar. Pero lo queremos extender, y ya envió un proyecto de ley, para que una persona en situación de intemperie, que tenga un problema de consumos problemático de sustancias, que genere riesgos para sí o para terceros, también habría que actuar porque si actuamos por riesgo de muerte, que es absolutamente entendible, si actuamos por un eventual problema de salud severo, no había razones para no actuar cuando una persona, producto del consumo de sustancias o problemas de salud mental, pueda generar riesgos para sí o para terceros”, comentó.

Proyectos de internación compulsiva

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, impulsa desde el año pasado una ley para poder internar a las personas contra su voluntad “cuando haya un riesgo para sí o para terceros vinculados al consumo de sustancias psicoactivas o a problemas de salud mental, también deberíamos tener potestades y la obligación de actuar”.

Además, en este sentido, también está el proyecto de la diputada colorada Nibia Reisch, quien propone un mecanismo para consagrar la “voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas”. Si se aprueba este proyecto, un adicto cuando esté con sus condiciones de entendimiento claras podrá expresar su voluntad de ser internado en cualquier otro momento.

La Cámara de Diputados aprobó en octubre con los votos de la coalición el proyecto de ley que habilita a una persona mayor de edad, síquicamente apta que padezca de una adicción, a expresar su voluntad manifestando querer ser sometido a una internación “para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social” cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. El proyecto se aprobó con 54 votos en 91. Votaron en contra el Frente Amplio y el Partido Independiente.

A estos proyectos mencionados se les podría sumar dos más anunciados por el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano, quien ha contado su historia en el Parlamento. En ese marco el legislador cabildante presentó en abril un proyecto de ley que declara "de interés general" la atención a los adictos y el abordaje al consumo problemático de sustancias. “Yo comí de un basurero cuando estuve en situación de calle por droga”, dijo Sodano en octubre en el Parlamento.

El diputado de Cabildo Abierto propone la habilitación para que la Justicia disponga la internación compulsiva y sin consulta a las personas en esta situación. Este es el tercer proyecto que estará a estudio del Parlamento sobre el tema internación compulsiva.

El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, del Partido Independiente, dijo al programa Puntos de Encuentro de Radio Universal que está de acuerdo con el proyecto de Lema, pero Cabildo Abierto y el Partido Colorado también tienen sus iniciativas, por lo que todo indicaría que será un año de negociaciones parlamentarias sobre políticas de drogas.

