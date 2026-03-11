Plan casi perfecto: empresario siguió el juego a estafadores y los desenmascaró

Locales

Emanuel Borges reside en la ciudad de Mercedes, donde es propietario de una empresa dedicada a las aberturas de aluminio. En las últimas horas, fue víctima de un elaborado intento de estafa.

Según contó en redes sociales, alguien lo contactó de manera virtual con el presunto fin de contratar su servicio de venta e instalación de puertas y ventanas. En ese contexto, Borges le pasó al presunto cliente su número de cuenta en el BROU.

¨Poco más tarde, el supuesto comprador llamó a Borges y, en tono muy preocupado, le pidió ayuda para subsanar un terrible error: su esposa había querido transferirle 19.200 pesos, y por error, le había transferido 19.200 dólares. “No me vayas a bloquear, Borges”, suplicaba el maleante, mientras adjuntaba por WhatsApp comprobantes que, a primera vista, parecían legítimos.

Obviamente, el vendedor no había recibido un céntimo en su cuenta, supuestamente porque la transferencia era entre dos bancos distintos (Santander y BROU) y recién se acreditaría al día siguiente.

Todo ello puede verse en el primer video que grabó el damnificado.

En ese momento, la estafa pasó al siguiente nivel y el accionar de los delincuentes fue registrado en un segundo video.

Otro hombre llamó a Borges y se hizo pasar por un funcionario del BROU, banco en el cual él tiene su cuenta. El falso bancario le dijo que la presunta titular de la cuenta del Santander (obviamente, inexistente) había hecho una denuncia. Por esa razón, Borges podría sufrir la cancelación temporal de su cuenta. Para evitar ese enojoso inconveniente, el empático funcionario le ofreció una alternativa. “Es para que no te veas perjudicado por un error que no cometiste”, le decía.

En una conversación, en la que el estafador intentó en todo momento sonar formal y a la vez amigable, el sujeto le dijo que la denunciante estaba en ese mismo momento en línea con su banco, y que él iba a “liberar la transferencia”. De ese modo, Borges podía devolver de inmediato los dólares (que jamás había recibido), conseguir que la mujer dejara sin efecto la denuncia y evitar el bloqueo de su cuenta en el BROU.

Una vez obtenida la respuesta afirmativa, los embaucadores le mandaron por WhatsApp a Borges un enlace que conducía a un formulario que simulaba pertenecer a la web del BROU. Una vez dentro, el interlocutor le indicó que debía colocar la suma requerida, su número de cédula y “la contraseña que usa en la app o en la web”.

Si el comerciante hubiera hecho lo que le pedían, los estafadores se habrían registrado de inmediato en su cuenta bancaria para vaciarla. Fue entonces cuando Borges les hizo saber que los había descubierto.

“No va a haber plata que pague la enfermedad que van a tener”, dijo el empresario. En ese momento, y mientras Borges seguía filmando, los estafadores cortaron la comunicación y procedieron a borrar todos los mensajes del chat. Y, tal como se aprecia en las imágenes, se despidieron con un agraviante saludo.

“Tengan cuidado, coméntelo entre amigos, porque lamentablemente esto pasa mucho”, dijo Borges quien contó que tiempo atrás estuvo a punto de caer en una treta similar.