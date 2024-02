Pit-Cnt reclama seguro de paro especial “urgente” para miles de trabajadores de la pesca

Política

Tras el comunicado emitido por las cámaras pesqueras, que calificaron la realidad del sector de “inviable” y anunciaron el posible envío al seguro de paro de al menos 2.000 trabajadores, el Pit-Cnt expresó “su profunda preocupación ante la crítica situación que enfrenta el rubro pesquero nacional, y particularmente sus trabajadores”.

“En lo que va del presente año, gran parte de la flota pesquera nacional se encuentra en un estado de inactividad, al igual que las instalaciones de procesamiento de pescado. Este período de paralización ha llevado a que una mayoría del personal esté en licencia o en situación de seguro de desempleo, con una situación laboral sumamente difícil para miles de trabajadores de la pesca”, expresó la central sindical.

En esta línea, el Pit-Cnt insta a las autoridades a abordar con “urgencia esta grave situación”, y apoya la solicitud de un “seguro de paro especial” para los trabajadores.

“Expresamos nuestra solidaridad con la solicitud de los sindicatos de la intergremial marítima pesquera referente a la implementación de un ‘seguro de paro especial’ para aquellos trabajadores que, debido a la falta de jornales, no pueden acceder al subsidio del desempleo. Es fundamental que se tomen medidas concretas para paliar el impacto social de esta crisis en el sector”, reclamó la central obrera.

Por su parte, las Cámaras de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) emitieron un comunicado conjunto este lunes en el que cuestionaron “las actuales condiciones normativas”, que hace inviable la actividad pesquera fuera de los meses de zafra (de mayo a agosto).

Según informaron, de los 54 buques que componen la flota industrial, actualmente, solo seis se han hecho a la mar, “sin perspectivas de que los otros 48 zarpen o incluso de que, una vez hayan regresado, los seis barcos operativos vuelvan a zarpar”.

Este lunes, el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchel, dijo en Primera mañana (El Espectador) que el 90% de la flota está parada y más de dos mil personas irán al seguro de paro.

“Si sumamos plantas, barcos y demás, hay más de dos mil personas que van a ir al seguro. Esto no es una medida ni de presión ni corporativa. Cada una de las empresas ha decidido no salir a pescar porque pescar fuera de zafra es más costoso que quedarse en el puerto. Todo lo que se invierte para salir a la mar (combustible, comida, hielo, cajas) no se recupera pescando”, denunció el empresario.

