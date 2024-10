Pit-Cnt anunció conferencia para responder a Lacalle por plebiscito de seguridad social

Política

El Pit-Cnt anunció, en la tarde de este martes, que dará una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles 2 de octubre.

La cita será para replicar a la conferencia de prensa que brindó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la tarde de este martes sobre el plebiscito de la seguridad social, por el que argumentó en contra e insistió en llamar a no votar a favor. De hecho, el anunció de la central sindical se dio antes de que la conferencia del mandatario finalizara.

“A quienes están consultando sobre las declaraciones realizadas por el señor presidente Luis Lacalle Pou respecto al plebiscito, les confirmamos que con gusto se atenderá a los medios mañana miércoles 2 de octubre. La conferencia de prensa de la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos se realizará a las 19:00 en la sede del Pit-Cnt”, comunicaron desde la central sindical a los medios.

Lacalle Pou estuvo acompañado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que trabajó al inicio del período para promover cambios sobre el sistema previsional.

“Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. No es momento de dudas ni de medias tintas”, sostuvo el jerarca al cierre de su intervención inicial. “Hay que jugársela, no queda otra”, agregó de inmediato.

A su vez, el mandatario aseguró que la propuesta, realizada por el Pit-Cnt pero también por algunos sectores del Frente Amplio, “es peligroso y es dañino” ya que “hace al sistema previsional insostenible”.