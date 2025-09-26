Policiales

Piromanía: tres coches fueron incendiados en 24 horas y en un radio de pocas cuadras

La Jefatura de Policía de San José investiga una racha de incendios desatada el jueves en el centro de la capital del departamento.

Según informara el medio local Visión Ciudadana, personal de la Dirección Nacional de Bomberos intervino en los tres casos y pudo comprobar que todos compartían un denominador común: eran intencionales.

El medio maragato difundió registros de dos cámaras localizadas en la zona que captan desde diferentes puntos uno de los ataques.

Los registros muestran cómo dos sujetos se aproximan a un coche estacionado y, con una botella, vierten un líquido sobre el capó y procuran que chorree hacia el motor. Luego lo encienden y huyen corriendo.

Al momento de redactar la presente, no se habían producido arrestos.