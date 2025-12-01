Pintadas y en mal estado: Plataforma Animalista rescató a las gallinas de sede de Nacional

Locales

La Plataforma Animalista también participó del Clásico entre Peñarol y Nacional en el Gran Parque Central por la final del Campeonato Uruguayo. El colectivo que reúne a más de 30 organizaciones rescató a 15 de las 18 gallinas que cuatro hinchas carboneros soltaron en la puerta de la sede bolsilluda. Además, se supo este lunes, aparecieron otras tres en la casa de un vecino que vive próximo al club.

La vocera Karina Kokar dijo a Montevideo Portal que la organización recibió un llamado en la mañana, en el que denunciaban que las gallinas habían sido arrojadas en la sede del Club Nacional de Football. Ante la situación, se dirigió a la seccional 9ª, donde radicó la denuncia para reclamar la tenencia de los animales.

En un primer momento, Plataforma Animalista fue informada sobre que las gallinas habían sido derivadas a un criadero. Sin embargo, desde la organización realizaron el pedido formal para que fueran trasladadas al Santuario Proyecto Alas, una institución que se dedica de manera específica a la protección y cuidado de aves.

Una vez en el lugar, el animal que estaba en “peor estado” fue atendido de inmediato. Las organizaciones continúan monitoreando la “evolución” de las gallinas, lamentaron la situación y pidieron que “se dé con los responsables”.

Tal como informáramos, en la mañana previa al partido, dos motos (cada una de ellas con dos hinchas de Peñarol) pasaron por la avenida 8 de Octubre y soltaron gallinas en la puerta de la sede bolsilluda, hecho tras el que tuvo que intervenir la Policía.

El Ministerio del Interior, que desplegó 877 efectivos policiales para la final, ya está revisando las cámaras de las inmediaciones del lugar ubicado en el barrio La Blanqueada, e investiga quiénes fueron los cuatro hombres que arrojaron un total de 18 gallinas pintadas de blanco, azul y rojo.