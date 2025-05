Piñeiro: “La intendencia enfrentó un ahogo financiero por parte del gobierno” de Lacalle

Política

Por Tomás Gutiérrez

tomigut4

Falta menos de un mes para las elecciones departamentales de 2025, que se llevarán a cabo el domingo 11 de mayo, y en Montevideo, seis candidatos compiten por la intendencia.

Tres candidatos del Frente Amplio (FA) buscan mantener la continuidad del partido en la capital, mientras que la oposición, bajo el lema Coalición Republicana (CR), propone tres candidatos distintos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Ante esto, Montevideo Portal consultó a los seis candidatos por los principales temas presentes en el debate político, algunos de los cuales son de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

En este caso, es Verónica Piñeiro, candidata del FA, vicepresidenta del partido y gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo.

¿Qué cambios puntuales necesita Montevideo en materia de transporte público? ¿Qué opina de la construcción de un tranvía?

Para nosotros el transporte público tendrá´ prioridad. Queremos cambiar la forma en que nos movemos en Montevideo y eso lo vamos a lograr si podemos incentivar el uso del transporte público, para hacer que las personas lo prefieran por sobre el uso de vehículos particulares. Por eso, pensamos que la mejor forma de incentivar los viajes en transporte público es acortar los tiempos de viaje y mejorar el confort.

Por ejemplo, creo que es posible con una inversión razonable conectar centralidades de forma más directa. Estamos proponiendo por ejemplo conectar el Cerro con Portones en 50 minutos. Es posible si el ómnibus no tiene que atravesar las zonas más transitadas para llegar de un punto al otro. También estamos proponiendo líneas semidirectas que complementen las que ya existen para llegar más rápido de un punto al otro de la ciudad, por ejemplo, de Portones a Ciudad Vieja.

Además, a mediano plazo, el sistema de transporte metropolitano requiere un rediseño total de las líneas. El rediseño de la red tiene como idea central la minimización del tiempo de viaje entre las centralidades y eliminar la redundancia de líneas en los mismos tramos.

Con respecto al tranvía, creo que aún podemos mejorar la movilidad sin realizar grandes inversiones de infraestructura. Hay mucho espacio de mejora en el transporte público y en esa línea vienen nuestras propuestas. No tiene sentido invertir en infraestructura si antes no tomamos todas las otras medidas que podemos tomar para dar prioridad al transporte público.

También debemos tener en cuenta que las obras de infraestructura deben pensarse en el marco de un sistema general y de definiciones claras sobre cómo queremos que sea ese sistema y qué vamos a privilegiar. Sí me parece importante implementar el tren de pasajeros aprovechando la infraestructura ya existente.

En este sentido, nosotros estamos planteando un tren de pasajeros que conecte Canelones, pasando por Progreso hasta llegar a la estación que está cerca de la torre de Antel. En total son 42,6 kilómetros de recorrido que, según nuestras estimaciones, se haría en un tiempo de 52 minutos aproximadamente, parando 1 minuto en cada estación y parada. El tiempo que pondría el tren entre la Plaza Colón y la Torre de Antel sería de entre 15 a 25 minutos. En ómnibus en la actualidad se demora entre 50 y 60 minutos. Este tren tendría paradas en puntos clave para facilitar el acceso y el transbordo con otros medios de transporte y estaría conectado a la STM.

Además, cumpliría la función de integrar Montevideo con la zona metropolitana. Es una propuesta que la pensamos como un servicio en acuerdo entre la intendencia, AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

¿Cómo pretende solucionar concretamente los problemas de basura y limpieza en la ciudad?

Entendiendo el problema como un problema complejo, para el que no hay soluciones mágicas. La solución requiere abordar los aspectos ambientales, logísticos y sociales de forma integral. Es necesario cambiar el sistema de recolección para adaptarlo a la realidad, con formas de recolección diferenciada según el barrio, y retirando contenedores allí donde sea posible.

En ese sentido estamos proponiendo un nuevo sistema de recolección que priorice la recolección domiciliaria (en los barrios en que esto sea posible dada las características de las viviendas) y la comunitaria o intrapredial (en cooperativas, complejos de vivienda y edificios de más de 20 unidades). Las cooperativas y edificios de más de veinte unidades van a dejar de disponer de sus residuos en los contenedores en la vía pública, no importa en qué zona de Montevideo se encuentren.

En las zonas en donde se mantenga el sistema de contenedores en vía pública, nuestro compromiso es que la recolección sea como máximo en 48 horas e incluso en buena parte de Montevideo el compromiso es de vaciar los contenedores cada 24 horas. Queremos que cada barrio tenga una solución adecuada. Y esto se definirá en diálogo con los vecinos y vecinas, municipios y concejos vecinales de cada zona.

Pensamos también que es clave trabajar en la clasificación en origen, y en la valorización de los materiales. En este sentido, vamos a sumar a los dos ecocentros existentes seis ecocentros más, de forma de tener un ecocentro por municipio. Además, vamos a aumentar los ecocentros móviles para la recepción de materiales reciclables y no cotidianos. Vamos a sumar también centros educativos, supermercados y ferias como puntos de recepción de materiales reciclables. De esta manera facilitaremos las opciones para reciclar y disponer adecuadamente el material reciclable.

Todos estos cambios no se pueden hacer de espalda a la cantidad enorme de gente que vive de la clasificación de residuos, y ahí nuestra apuesta es a tener programas de formalización y dignificación de esas tareas que tengan alcance significativo.

Un capítulo aparte es la cantidad de personas que están en situación de calle. Ahí la intendencia va a ser parte de la solución que tiene que llevar adelante el gobierno nacional. Pero está claro que no se trata de perseguir a las personas en situación de calle mediante la aplicación de la ley de faltas, sino apoyando con políticas sociales serias y sostenidas salidas efectivas de esa situación de vulnerabilidad. De lo contrario, las soluciones siempre van a ser precarias y temporales, y el problema social y humano solo va a empeorar.

Ante la delicada situación financiera de la IM, ¿qué medidas tomaría para mejorarla?

En este período que está terminando la intendencia enfrentó un ahogo financiero por parte del gobierno nacional. Al mismo tiempo que recibía menos fondos del gobierno nacional la Intendencia de Montevideo se tuvo que hacer cargo del vacío que dejaba ese mismo gobierno nacional en el territorio. Todo eso sin aumentar el gasto con respecto a períodos anteriores.

Sobre esa base es que tenemos que avanzar y ahora se abre un camino nuevo para trabajar sobre las inequidades y discrecionalidades de las partidas del gobierno nacional hacia las intendencias y en particular hacia Montevideo.

TV Ciudad ha sido objeto de polémica en la campaña de cara a la elección departamental. ¿Tendría cambios en su gestión en caso de ser intendenta?

Sí, aumentaría la producción de programas nacionales de calidad dándole oportunidad a periodistas, creadores y productores que tienen iniciativas que a la televisión comercial no les interesan, que no tienen en agenda.

El rol de TV Ciudad es hacer que la televisión nacional sea más plural. Para esto será necesario ampliar la pauta que hoy ya existe de forma incipiente. Hay algo que no se entiende en esta discusión y además se da siempre en el marco de las campañas, se habla del gasto en TV Ciudad. En realidad ese gasto, que nosotros entendemos que es inversión, representa menos del uno por ciento del presupuesto de la Intendencia. Creo que si nos preocupa el gasto en financiamiento de medios deberíamos preguntarnos y cuestionar las grandes transferencias de todo el Estado a los canales privados.

TV Ciudad produce contenidos que son de interés general y cultural, y que a la vez son de alta calidad, pero que no están presentes en la oferta de los canales privados, y esto tiene que preservarse porque es central en el funcionamiento democrático. TV Ciudad hace a la reproducción y conservación de la cultura e identidad de Montevideo y eso es un avance que en términos culturales como departamento y ciudad capital no podemos perder.

¿Cuál sería su actitud o impronta en el vínculo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom)?

La que he tenido siempre. Los y las trabajadores son centrales para el proyecto de Montevideo, pues son los que sostienen la gestión. Si soy intendenta mi relación con los trabajadores agrupados en Adeom va a ser la de un diálogo franco, buscando acuerdos, pero también entendiendo los roles y las responsabilidades de cada parte, y con el objetivo principal de trabajar para los y las montevideanas.

¿Qué prioridad le daría al arreglo y mantenimiento de calles y veredas en Montevideo? ¿Cómo lo financiaría?

Para mejorar la caminabilidad vamos a hacernos cargo del mantenimiento de las veredas en Montevideo, y en siete años y medio la intendencia va a hacer de nuevo las veredas de las avenidas, crear veredas en las avenidas que no tienen y arreglar las veredas del resto de las calles, sabiendo que la cuarta parte de las veredas están rotas. No es tarea fácil y por eso hablamos de “reevolucionar” Montevideo. El monto de este proyecto lo tenemos calculado y equivale al 2% del gasto de la IM en 2023 según el portal de transparencia financiera de la Intendencia. Es posible.

En caso de ganar la elección, ¿tiene algún proyecto de obra concreto?

Muchos, que venimos priorizando y planteando en nuestras propuestas. Nuestra estrategia apunta a proyectos de impacto inmediato y otros que trascenderán a la próxima administración.

Planteamos asumir desde el inicio de la gestión las obras para mitigación de inundaciones en zona urbana por ejemplo en La Paz, Arroyo Seco, Malvín, Buceo, además obras de saneamiento en Carrasco Este y Santa Catalina entre otros barrios. También vamos a hacer los ensanches de cursos de agua en lugares como el arroyo Pantanoso o el arroyo Mendoza. El trabajo sobre estos cursos de agua les cambia la vida a muchas personas que hoy en día se inundan prácticamente cada vez que llueve, esas obras las tenemos que hacer y las vamos a hacer.

No vamos a dejar de hacer ninguna gestión para conseguir el financiamiento de los proyectos de largo plazo y esperamos no ser rehenes de situaciones políticas como la generada en torno el proyecto del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] de saneamiento ambiental que fracasó en la Junta Departamental porque la oposición privilegió sus intereses electorales de corto plazo por sobre las necesidades de las y los montevideanos.

En movilidad, sin grandes inversiones pero con decisiones claras, podemos mejorar rápidamente los tiempos del viaje y la conectividad entre zonas alejadas del departamento, más allá de los proyectos de largo plazo que requieren grandes inversiones y tiempo de obra. Ejemplo de esto son las obras que ya mencioné.

Por otro lado, para que la movilidad activa sea una solución para más personas vamos a trabajar en caminabilidad y en el desarrollo de infraestructuras para que los viajes en bicicleta sean seguros. Vamos a mejorar las veredas en todo el departamento, y a construir más de 11 km de ciclovías para conectar las existentes y terminar tamos incompletos. Planteamos culminar la ciclovía en Bulevar Artigas entre Garibaldi y la Rambla, la ciclovía de José Batlle y Ordóñez desde la Rambla a José Pedro Varela y la ciclovía de José Pedro Varela entre José Batlle y Ordóñez y Bulevar Artigas.

También vamos a trabajar en desarrollar vías pacificadas que no requieren grandes inversiones y cambian la convivencia y el disfrute de los barrios. Queremos construir una ciudad que enamore, donde las personas no quieran irse cada vez más lejos hacia zonas de la costa o balnearios para encontrar un barrio pacífico en el que vivir.

¿Qué opina sobre que las elecciones nacionales y departamentales se hicieran en una misma instancia?

Es una discusión política que se dio en su momento y fue laudada por la ciudadanía y por todos los partidos. Para cualquier cambio se debe iniciar una discusión seria y profunda en el Parlamento y, esto no debe ocurrir en momentos electorales como ahora. Estas fechas no son momentos adecuados para este tipo de discusiones. Desde mi punto de vista, estas discusiones no pueden estar teñidas de oportunismo político.

Por Tomás Gutiérrez

tomigut4