Pinchan ruedas y asaltan: la nueva modalidad de robos a turistas que viajan hacia el este

Locales

Son varios los turistas que en el último tiempo han viajado hacia Punta del Este (Maldonado) y han sido víctimas de robo con el mismo modus operandi sobre la ruta Interbalnearia, en la zona del camino de Los Horneros, en Canelones.

Según informó Telenoche (Canal 4), un grupo de ladrones ataca automóviles, en su mayoría con matrículas extranjeras, y los asalta. Así, los delincuentes pinchan las ruedas de autos en un semáforo, esperan a que el auto se detenga para cambiar la cubierta y luego los asaltan.

Annette Laursen, una mujer danesa víctima de este tipo de robos, contó su testimonio. “Nos paramos, estábamos viendo qué pasó, porque no podíamos seguir más y había que cambiar la rueda. Ahí viene un hombre muy simpático, me pregunta si me podía ayudar”, comenzó.

En ese momento, la mujer aceptó la ayuda. Sin embargo, tenía todos sus documentos y pertenencias en una pequeña riñonera. “Como no vio nada, me agarró del cuello, me la arrancó y se dio a la fuga. Cruzó la calle, donde había otra moto esperándolo”, agregó.

Viviana Alioto, vecina de Punta del Este, lamentó que varias víctimas de este tipo de robos “se han ido de Punta del Este diciendo que no quieren volver nunca más”. Además, aseguró que la situación es conocida por los vecinos de la zona.