Piloto confesó que trasladó a Marset en presunta avioneta propiedad de un político

Internacionales

Montevideo Portal

Freddy Garcete, piloto de aviación civil, aseguró que trasladó al narco uruguayo Sebastián Marset y confirmó que el delincuente viajó en la avioneta del senador paraguayo Erico Galeano, quien es investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación criminal.

Garcete declaró en el marco de un juicio que se realiza contra Galeano, que sigue ejerciendo su rol como legislador en Paraguay. Esto también es parte de la operación “A ultranza PY”, que va tras los pasos de Marset y organización.

“A Marset, sí. Me acuerdo de él, vagamente”, indicó pero aseguró que en su momento no sabía de quién se trataba. Los vuelos fueron entre 2018 y 2019 hacia el aeropuerto de Minga Guazú.

Galeano nunca contrató directamente al piloto, según la versión de Garcete. “Siempre fue a través de Diego Quiroz”, dijo en referencia a otro piloto que le abonaba los viajes.

Garcete relató que no sospechó de los traslados porque se los había pedido un colega. Al mismo tiempo, indicó que no podía comprobar que la aeronave fuera propiedad de Galeano aunque entendía que sí.

Marset está prófugo desde 2023 cuando escapó de una operación en su contra en Bolivia. Desde entonces, no se sabe dónde se encuentra aunque ha tenido apariciones públicas a través de videos.

Piloto declaró en juicio que llevó a Marset en aeronave de Erico Galeano ??



?????El piloto y policía, Freddy Garcete, declaró como testigo en el juicio del senador Erico Galeano y confirmó que utilizó la avioneta del legislador para trasladar al supuesto líder narco, Sebastián… pic.twitter.com/oU6LLyTlrG — Radio Ñandutí (@nanduti) November 27, 2025

Montevideo Portal