Pilar Lacalle contó cómo fue para ella ser madre y habló del "debe" de la carrera política

Pilar Lacalle Pou, hermana del presidente de la República, presentó la pasada semana en Buenos Aires su exposición "Pintando que es gerundio", en la embajada uruguaya en Argentina, en el marco de su participación en la V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina.

En entrevista con Infobae, la artista plástica contó que quiso llevar a la vecina orilla un muestrario de las diferentes series de su obra, para mostrar toda su "versatilidad" para desembarcar en esa costa, que "para un uruguayo tiene un significado muy especial" porque "es pasar a las grandes ligas, jugar en la cancha grande".

"Me reconocen en todos los cuadros y eso me encanta, porque a algunos los veo muy distintos, pero aparentemente en todo puedo plasmar y dejar un poquito de mí, que esa es la idea y a lo que aspira un artista", dijo.

Lacalle, abogada especializada en medio ambiente, habló también de su carrera profesional. "Ahora estoy armando una ONG que se llama Urumepa y se dedica a la protección del medio ambiente marino".

"Hoy, mi vida laboral se divide en dos partes: por la mañana, la artista, y después me disfrazo de persona un poco seria y me voy a la oficina. Allí, organizamos charlas para niños y de concientización en el medio ambiente, que es un tema ineludible y dramático, como lo que sucede con los plásticos", sostuvo.

Al ser consultada sobre cómo lleva el peso histórico de su apellido y su familia —al ser bisnieta de Luis Alberto de Herrera, hija de Luis Alberto Lacalle y hermana de Luis Lacalle Pou—, dijo que al ser lo que siempre conoció, para ella "es normal".

"Es lo que me tocó y más allá de lo que es el tema de las obligaciones o los reparos que uno a veces tiene por pertenecer a ciertas familias, para mí es una fuente de orgullo permanente. Con mi padre lo viví cuando yo tenía 18 años, pero ahora con Luis, que es mi hermano menor, para mi es un orgullo. Es mi hermanito, yo tengo 50 y Luis 48 y verlo actuar con esa solidez, ese temple. Realmente a la familia nos llena de orgullo y lo acompañamos todo el tiempo", manifestó.

A su padre lo definió como "intenso, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva y bueno, esencialmente bueno" y a su hermano como "justo".

"Cuando era chica pensé que me iba a dedicar a la política. Pero nuestras generaciones tenían esa obligación no escrita, de primero formar a la familia y después, seguir tus sueños. Así que, una cosa fue llevando a la otra: me fui a estudiar afuera del país, y la política quedó en el debe pero nunca se sabe. La vida da muchas vueltas", afirmó.

Por ahora, dijo que prefiere quedarse con su arte, "pintando descalza" en su casa con su perro y su niño.

Precisamente, Lacalle compartió también como fue el camino a ser madre de Joaquín, niño que nació gracias a un tratamiento in vitro.

"Me encontré con 44 años y no había tenido mucha suerte en el amor, Me di cuenta que era ahora o nunca, porque el reloj biológico nos condiciona mucho a las mujeres. Por eso, me alegro que las generaciones nuevas no tengan ese peso, porque hoy las chicas congelan óvulos y hay muchos métodos para dejar la maternidad de lado. Seguir tu carrera, seguir tus sueños y, cuando les apetezca, cuando consigan una pareja, o cuando ellas quieran, lo pueden hacer", expresó.

Dijo que al llegar a "ese momento de la vida" de decir "ahora o nunca", estaba sola y lo habló con su madre, Julia Pou, que es su "gran confidente".

"Tiene una mente muy abierta, receptiva y moderna para su generación. Me dijo: 'Pilar, yo te apoyo en todo. Te entiendo, así que vamos a por ello y después se lo contamos a tu padre. Ya veremos cómo se lo contamos'", narró, entre risas.

Comentó que Joaquín es la "luz de sus ojos" y de los de sus padres. "Vivimos con ellos, así que mi hijo tiene una estructura familiar, quizás no la convencional, pero hay una estructura emocional que lo contiene. Mi padre tiene 80 años y mi madre 75. Joaquín les da la vida, porque un niño es vida".

Sobre cómo tomó su padre la noticia de que iba a ser madre soltera, admitió que "quedó patitieso".

"Imaginatelo, pobre. Pero ahí mostró la hilacha, porque es un jesuita de misa diaria y, cuando le dije, me respondió: 'Bueno, es un poco moderno para mi. No lo entiendo mucho pero te vamos a apoyar y aquí estamos, en otra aventura de la familia'. Desde que nació mi hijo, mi padre anda con babero y hoy es el referente masculino de Joaquín en su vida diaria", compartió.