Piden que la IM baje los boletos mínimos para recargar la tarjeta STM de estudiantes

El edil nacionalista Agustín Sánchez presentó una moción ante la Intendencia de Montevideo (IM) para disponer que se fije en cinco boletos el mínimo de recarga de las tarjetas STM para estudiantes categoría A y B.

Actualmente, la comuna fijó en 20 boletos como cantidad mínima para recargar la boletera.

A través de X, el curul argumentó que dicha cifra “es una barrera injusta que impide acceder al beneficio a quienes no logran reunir ese monto, especialmente a fin de mes o en contextos de dificultad económica”.

Por ello, realizó un pedido de informes al ejecutivo departamental en el que consultó, entre otras cosas, los motivos por los cuales se establecía el monto mínimo de recargas, los costos administrativos por la gestión y también “criterios socioeconómicos que se hayan evaluado” en el proceso de establecer un monto mínimo, según dijo a Montevideo Portal.

Para el edil, las respuestas de la IM “no fueron suficientes como para establecer dicho mínimo”.

De acuerdo con la réplica de la Intendencia, a la que accedió Montevideo Portal, el motivo por el cual se estableció el monto mínimo de recarga fue para “reducir el costo que implica mantener una red de recarga presencial” para el sistema de transporte metropolitano.

“Se definieron 20 boletos, ya que es un monto cercano al monto promedio por transacción, que además es significativamente menor a las necesidades mensuales de un estudiante que se traslade en transporte público a su centro de estudio los días hábiles de un mes”, detalla el documento.

Según explicó Sánchez, la moción fue presentada ante la IM y no pasa por la votación de la Junta Departamental de Montevideo. “Es un pedido que se le hace al intendente [Mario Bergara]. […] La IM dispone de un plazo de aproximadamente 20 días hábiles para responder a la moción”.

Si la comuna responde negativamente a esta iniciativa, el edil nacionalista “seguramente” presentará una minuta de aspiración ante la Comisión de Movilidad de la Junta, donde será eventualmente tratada, aseveró.

