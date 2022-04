Piden nulidad de condena a alcalde de Florencio Sánchez por “una serie de irregularidades”

Judiciales

El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia presentó un recurso de nulidad contra la sentencia en la que se condenó al alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y a tres integrantes de su familia y a una funcionaria, informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.

El escrito fue presentado ante el juzgado de Florida y de Colonia, ya que hay dos personas presas en cada departamento en el marco de este caso.

Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenados su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio.

En el escrito, al que accedió Montevideo Portal, Álvarez Petraglia hizo referencia a “una serie de irregularidades que afectaron el derecho de defensa” de sus patrocinados. En ese sentido, habló de “la aparición de pruebas que no figuraban en el expediente original, todo lo que meritará la nulidad de lo actuado y la libertad inmediata de los Sres. Sánchez”.

El abogado asumió la defensa de la familia Sánchez el 12 de noviembre de 2021 e informó que ese día concurrió a Fiscalía de Rosario para presentar su designación y retirar la carpeta investigativa.

“La concurrencia a la Fiscalía fue coordinada previamente, días antes y vía telefónica, donde se explicó la razón de nuestra comparecencia manifestando la funcionaria que nos atendió que no habría ningún inconveniente en recibirme para ese fin, oportunidad en que se me entregaría la referida carpeta, todo previo a consultar con la titular del órgano en cuestión”, sostuvo el abogado en el escrito.

Álvarez Petraglia expresó que luego de entregar las designaciones administrativas respectivas, la funcionaria le informó que no se le iba “a dar una copia de la carpeta fiscal en ese momento”, manifestándole que “era necesario que la pidiera por intermedio del juzgado, y que este tenía que darle vista a la Fiscalía para luego supuestamente acceder a dicha información”. “Procedimiento que no se encuentra regulado en ninguna norma y que en mi caso nunca me había sido requerido por otra Fiscalía del país”, afirmó.

“Se me dijo que en la sede de la Fiscalía no se encontraba toda la evidencia, sino que también existirían evidencias fuera del sistema, en poder del Ministerio del Interior, extremo que nuevamente me pareció insólito, pues no tengo idea quién custodia esas evidencias, cuáles son, ni tampoco si en su momento le fueron exhibidas a mis defendidos y a su letrado anterior”, añadió.

El abogado recordó que la investigación data del año 2018 y hay “escuchas telefónicas que nunca les fueron puestas de manifiesto” a sus defendidos, “así como tampoco previo al proceso abreviado tuvieron oportunidad de declarar, y de que se les expusieran cuáles eran las pruebas que existían en su contra”.

Álvarez Petraglia señaló que un mes después de estos sucesos ocurridos en noviembre de 2021 la Fiscalía le informó que no se le iba a entregar “ninguna información de nada que se encuentre en la carpeta fiscal por estimar que los encausados están condenados y que tanto la sede judicial como la fiscal, serían incompetentes de acuerdo al artículo 289 y ss del C.P.P., lo que imposibilitaría cumplir con lo pedido por esta defensa”.

“Ante tales expresiones no tenemos más que manifestar nuestra sorpresa más absoluta, viéndonos obligados a solicitar directamente ante el señor Fiscal General de la Nación, Juan Gómez, se nos ampare frente a lo que en definitiva es un intento de cercenar el derecho de defensa de mis representados, quienes me habían designado como abogado hacía más de dos meses, no habiendo podido, a pesar de todo ese tiempo, acceder a las evidencias en virtud de las cuales fueron condenados, de forma y modo de poder contestar las preguntas más elementales que me formulan desde el día que me nombraron como su letrado”, agregó.

El abogado comentó en el escrito que la fiscal titular de Rosario, Sandra Fleitas, “solo se dignó a entregar la carpeta completa” luego de la presentación del defensor ante la Fiscalía General de la Nación, “y en dos tandas, una el 15 de febrero y otra el 18 de febrero de 2022, vale decir, tres meses después de haberlo pedido, y esto solo fue posible por la intervención del fiscal General de la Nación, atento a la denuncia administrativa que oportunamente presentamos”.