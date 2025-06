Piden cupo de 20% para mayores de 50 años en cargos públicos: el argumento de Ernesto Dehl

Política

El diputado del Partido Nacional Ernesto Dehl presentó un proyecto de ley el pasado lunes 16 de junio para promocionar el empleo de personas mayores de 50 años en cargos públicos.

El proyecto ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

Según explicó el legislador a Montevideo Portal, esta iniciativa surgió a partir de lo que considera altos números de informalidad en dicha población, además de la dificultad para conseguir un nuevo puesto laboral en caso de despido.

Al respecto, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) a abril de este año, el porcentaje de desempleo en la población de 55 años o más es de 7,8% (3,9% para el rango de 55 a 64 años y 3,9% para 65 años o más). En cambio, el rango etario con mayor tasa de desempleo es de 14 a 24 años, con 24,0%, mientras que la tasa de desempleo a nivel general fue de 8,0%.

En la exposición de motivos de la norma, a la que accedió Montevideo Portal, Dehl establece que esta iniciativa “adquiere particular relevancia en el contexto de la reciente reforma previsional” aprobada en el gobierno pasado, en la que estableció un aumento progresivo de la edad mínima jubilatoria de 60 a 65 años. “Esta transformación del sistema de retiro genera, de hecho, una necesidad de permanencia laboral más prolongada. Sin embargo, dicho objetivo contrasta con la realidad del mercado laboral, que expulsa anticipadamente a los trabajadores mayores y no les brinda condiciones adecuadas para reinsertarse”, indica el diputado.

“Según datos del INE, más del 30% de las personas de entre 50 y 64 años que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, sin acceso a la seguridad social. Asimismo, este grupo tiene una tasa de desempleo persistente, con períodos de desocupación más largos y menor participación en programas de empleo y formación”, cita Dehl.

En tal sentido, insiste en que “la informalidad y la exclusión del mercado laboral formal no solo debilitan su proyecto jubilatorio, sino que vulneran su derecho al trabajo en condiciones dignas”.

Así, el legislador blanco critica una “reproducción de estereotipos etarios que asocian la edad con desactualización”. A su entender, “muchas de estas personas cuentan con experiencia, compromiso, formación y estabilidad emocional altamente valorables para el Estado”.

Dehl argumenta, pues, que su proyecto de ley “no vulnera el principio de mérito ni crea privilegios”, sino que “establece condiciones de equidad real” en el acceso al empleo público, ya que garantiza que al menos un 20% de los cupos a ser llenados en el año sean asignados a postulantes mayores de 50 años que reúnan los requisitos necesarios para el puesto laboral.

“En suma, este proyecto representa una respuesta concreta y coherente con el nuevo marco jubilatorio y con los compromisos del Estado en materia de no discriminación, trabajo decente e inclusión social. Una administración pública más diversa y representativa es también una administración más justa y eficaz. […] Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina y al no contar con una norma que proteja a este grupo etario, lleva a desaprovechar recursos humanos muy valiosos y a agravar problemas de sostenibilidad social y económica. El Estado no puede limitarse a la neutralidad formal, sino que debe de manera imperiosa adoptar medidas específicas para garantizar el acceso real al empleo público a quienes han sido históricamente postergados por razones etarias”, finaliza el proyecto de ley, disponible a continuación.

Acceso a La Función Pública a Mayores de 50 Años by Montevideo Portal