Piden colaboración para que bebé de cinco días con atresia pulmonar no sea retirada de CTI

Julia es una bebé que tiene 5 días de edad y pesa 1,6 kilos, tiene atresia pulmonar, un defecto congénito por el que la válvula del corazón a los pulmones no se forma.

El abogado y director de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), Juan Ceretta, informó que la bebé “está en el CTI del Hospital Americano”, pero CAAMEPA (Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando) “quiere sacarla de allí para no seguir pagando”.

“No la pongamos en riesgo!”, escribió el abogado que asesora a la familia de la pequeña. Ceretta dijo a Montevideo Portal que en caso de que le pase algo a la niña se hará "responsables judicialmente a todos" los involucrados.

