Piden colaboración para localizar a un joven de 29 años que desapareció en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado difundió este sábado un pedido de colaboración para ubicar a Pablo Alejandro Gularte iriarte, un hombre de 29 años que falta de su hogar en el barrio Sarandí desde ayer viernes 5 de diciembre.

Según informó la unidad de Prensa y Relaciones Públicas, al momento de ausentarse el joven vestía short azul y “podría desplazarse en bicicleta blanca”. Además, tiene un tatuaje de inicial “L” en el cuello.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda.

La Policía solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911, al 2030 4638 o dirigiéndose a la seccional policial más cercana.

