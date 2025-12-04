Policiales

Piden colaboración para localizar a un adolescente de 15 años que desapareció en Rivera

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Rivera difundió este jueves un pedido de colaboración para ubicar a Ángel David Fernández Gularte, un adolescente de 15 años que falta de su hogar en el barrio Lagunón desde el 30 de noviembre.

Según informó la unidad de Prensa y Relaciones Públicas, al momento de ausentarse el joven vestía pantalón blanco y blusa negra.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda.

La Policía solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911 o al 2030 6000 de la Seccional Décima.

