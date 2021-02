Piden a la intendencia que reabra salas municipales y las ceda sin costo a artistas

Locales

Esta semana reabren en Uruguay los museos que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, "bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios", según anunció el MEC.

Por lo tanto, el público montevideano podrá visitar a partir de esta semana el Museo de Historia Natural, el Palacio Taranco (Museo de Artes Decorativas), el Museo Histórico, el Museo Nacional de Artes Visuales, el Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Zorilla, el Museo Gurvich, el Museo del Carnaval y el Museo Nacional de Antropología, por mencionar los más significativos.

Las salas de teatro y algunos cines ya habían celebrado su apertura semanas atrás, bajo protocolos sanitarios. Sin embargo, las instituciones que dependen de la intendencia (como sus salas de teatro y museos) permanecen cerradas, lo que motivó a que se realizara un pedido para su reapertura con algunas condiciones.

El edil nacionalista Javier Barrios Bove elevó un pedido a la comuna para que las salas reabran pero sean cedidas gratuitamente para grupos de artistas que lo necesiten, reactivando de ese modo el empleo de trabajadores asociados (como sonidistas, iluminadores, plomos, vestuaristas, etcétera).

"La IM se enfocó en el subsidio de algunos artistas y del Carnaval, pero la cultura mueve más que eso. Si no hay espectáculos, no hay sonidistas, iluminadores, mucha gente que vive de la cultura pero que no está apoyada directamente por los subsidios", comentó a Montevideo Portal.

Dijo que mantener abierta una sala es importante para seguir dando una salida laboral a mucha gente. "La IM tiene muchas salas y otros espacios, como el Teatro de Verano o el Velódromo, que se usan para espectáculos públicos. La IM sigue pagando mes a mes los costos y a los funcionarios que trabajan allí. Ya tienen protocolos establecidos, por lo cual entendemos que con aforos reducidos, en vez de cerrar las salas puede abrirlas cediendo el personal que ya tiene, lo que aliviana el costo a los artistas", dijo el edil.

Aclaró que la intención no es generar riesgos sanitarios sino "mantener los protocolos como venían". "Como se ha dispuesto apertura de teatros y museos, ahora lo planteamos nuevamente. Le mandamos directamente la propuesta a la intendenta y no tuvimos respuesta", agregó.

"Es una forma de colaborar con mucha gente de un mundo que está muy golpeado. Incluso el espacio Las Pioneras tiene un escenario precioso que se puede usar; todos esos lugares municipales los podés poner a disposición de la cultura y hacer funcionar ese círculo virtuoso", afirmó.

El edil se mostró de acuerdo con la decisión de la intendencia en mantener el horario de cierre de bares a las 12, pero dijo que hay que ir analizando la nueva realidad, con la baja de casos en Montevideo. Si bien comentó que es muy pronto para tomar la decisión de ampliar el horario, cree que si se confirma que hay una "estabilidad" en la meseta de casos se puede pensar en extender el cierre, como han hecho otros departamentos.