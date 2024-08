Picudo rojo en palmeras de la Plaza Independencia; aplican “tratamientos preventivos”

Locales

Palmeras en la Plaza Independencia se están viendo afectadas por el picudo rojo, insecto considerado plaga que se desarrolla en el interior del tronco.

Estos pequeños seres se alimentan, principalmente, del tejido blando, pudiendo coexistir al mismo tiempo en sus cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto.

La semana pasada se comenzaron tratamientos para evitar mayores daños en las palmeras de la plaza. En diálogo con Subrayado, Gerardo Grinvald, director de Equitec, explicó cómo se realiza el “tratamiento preventivo”.

“Estamos haciendo tratamiento preventivo con el sistema sospalm, de España. Es un sistema que permite, una vez colocado, continuar las aplicaciones de endoterapia, sin volver a perforar el tronco de la palmera”, señaló.

“Al no ser árboles, no cicatrizan como los árboles, por lo que si las continuamos perforando les hacemos un daño del que no saben recuperarse. Con este sistema, la cánula se deja colocada de manera estanca y cada aplicación se hace con la apertura del tapón, inyectando y cerrando el tapón”, agregó.

En ese sentido, señaló que actualmente hay una palmera “con sintomatología grave”, mientras que otras tendrían una “posible” afectación.

Acerca del picudo rojo, sostuvo: “La hembra coloca hasta 300 huevos, que eclosionan a larvas. Estas durante unas 14 semanas comen de la palmera, y una vez que tienen la capacidad de hacer metamorfosis se convierten en pupas y las pupas en nueva generación de picudos. Los picudos lo que saben hacer muy bien es hacer puestas dentro del tronco y las larvas generar galerías dentro del tronco buscando los azúcares de las palmeras”.

“La mortalidad de la palmera es cuando la cantidad de larvas es tan grande que el daño que le causa es mortal”, puntualizó Grinvald.

En una publicación de Instagram, la organización indica que “aprovechando el veranillo en agosto”, los picudos adultos salen “a buscar nuevas palmeras para hacer sus puestas y poder reproducirse”.