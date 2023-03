Internacionales

Petro vs. Bukele: el colombiano apuntó contra “campo de concentración” en El Salvador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este miércoles a la “megacárcel” para 40.000 presos que su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, abrió para trasladar allí a 2.000 pandilleros, según el propio mandatario compartió en sus redes sociales.

Bukele y el gobierno de El Salvador publicaron un video donde se observa a los presos, sin camiseta y rapados, entrando en fila al gimnasio del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, compartió el político salvadoreño el 24 de febrero.

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

En referencia a esas imágenes, el presidente colombiano catalogó la cárcel de máxima seguridad como un “campo de concentración”.

“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”, dijo Petro durante el acto de inauguración de la ampliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá.

“Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente”, consideró Petro acerca del video, ampliamente difundido por usuarios en su país, así como en el resto de Latinoamérica.

El día que dio el discurso en el que apuntó a Bukele, Petro publicó en sus redes —para demostrar su propia popularidad— una encuesta de la firma costarricense CID Gallup donde el salvadoreño es el líder con mayor opinión favorable, con un 92%, y él ocupa un séptimo lugar con el 57%.

Bukele ha hecho de su política de lucha contra las pandillas una de sus banderas y ha elevado su popularidad, a pesar de tomar medidas tan controvertidas como esta.

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

En su discurso, Petro también dijo: “Lo vivimos también en Colombia, el presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la cifra de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles —en mi opinión— dantescas”.

“Pero nosotros logramos lo mismo, claro, la prensa no lo va a reconocer mucho, nosotros logramos reducir, igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el dialogo, de espacios para que la gente pobre deje de ser pobre”, afirmó, en referencia no solo a su actual mandato, sino a su período como alcalde de Bogotá.

En respuesta a su homólogo, Bukele le escribió en Twitter que “los resultados pesan más que la retórica” y expresó que desea que “Colombia, en realidad, logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”.

“Dios los bendiga”, concluyó Bukele, en el mismo tuit en el que compartía el fragmento del discurso de Petro donde habla del “campo de concentración”.

Señor @petrogustavo,



Los resultados pesan más que la retórica.



Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños.



Dios los bendiga. pic.twitter.com/3AV7Ed6MUq — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 1, 2023

A su vez, Petro respondió a Bukele por la red social y le comentó: “Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”.

“Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional”, invitó Petro.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.



Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

¿Desde 1993? 30 años…



¿Usted gobernó 30 años?



¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia?



Nuestra experiencia:



De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito.



Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. https://t.co/6yA490zMUG — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 2, 2023

Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente @nayibbukele https://t.co/4R9Uxcxyy8 pic.twitter.com/YIP821W9Y5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

El Salvador presume ante la ONU ser el país más seguro de América Latina



Al tiempo que los mandatarios debaten por Twitter, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino este viernes por videoconferencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla en su país contra las bandas criminales, que según ella ha convertido al país en “el más seguro de América Latina”.

“El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina” gracias al Plan Control Territorial, afirmó la canciller salvadoreña en el segmento de alto nivel que el Consejo celebra esta semana en Ginebra.

“Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo, al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64.000 criminales”, añadió.



“Todas estas decisiones han permitido devolver a los salvadoreños honrados y de bien las condiciones de paz y seguridad que todo ciudadano aspira a tener”, señaló Hill, quien destacó que la segunda fase del plan de control busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes.

“Hemos devuelto la tranquilidad, la paz y la esperanza combatiendo a las instituciones criminales que tanta sangre, dolor y luto causaron a nuestra gente durante tres décadas consecutivas”, aseguró la canciller, quien defendió el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Nacional desde hace un año para apoyar la campaña.

Hill aseguró que, con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019, el país “inició un proceso de transformación teniendo como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, que durante décadas estuvo anclada por la inequidad, la exclusión y los privilegios de muy pocos”.

La campaña de Bukele contra las bandas criminales ha recibido críticas por considerar que ha propiciado abusos de las autoridades.

En este sentido, organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Con información de EFE