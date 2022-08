Petro ordenó “eliminar todo gasto suntuario o superfluo” de la administración central

Internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó ante su consejo de ministros “desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas” así como “eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, según escribió en su cuenta de Twitter.

He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2022

El novel mandatario colombiano había remarcado durante su discurso de asunción el pasado domingo 7 de agosto que llevar adelante un gobierno austero era uno de sus objetivos principales.

Por este motivo se eliminarán varias consejerías de Estado y cargos considerados innecesarios. Uno de los primeros ejemplos es fusionar el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con la Jefatura de Gabinete.

“Nosotros no podemos fallar, este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia donde, es difícil saberlo. El mundo sabe que tiene que ir a un cambio, la situación actual es insostenible”, aseguró Petro en la posesión de sus ministros, según consigna Radio Nacional de Colombia.

Las nóminas paralelas que ordenó desmantelar son contratos de prestación de servicios que celebran las entidades estatales con personas físicas para desarrollar actividades referentes a la administración cuando estas funciones no puedan realizarse con personal de planta o en caso de requerirse conocimientos especializados, informa Infobae.

Se trata de una herramienta considerada excepcional y temporal para que particulares lleven a cabo funciones dentro del aparato estatal, con el fin de cumplir con las necesidades especiales de la entidad.

