Internacionales

Petro confirma que no asistirá a investidura de Maduro: “Las elecciones no fueron libres”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro este viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos. [...] No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, aseguró Petro hoy en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas.

Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, según confirmaron a EFE desde Presidencia.

En su publicación, el primer mandatario añadió: “El gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias y se provoca el hambre de millones de seres humanos colombianos y venezolanos y su éxodo, y a la violación sistemática de sus derechos humanos”.

De todas formas, Petro dijo que, pese a la decisión, Colombia no “romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país”.

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.



La solicitud de Colombia no… https://t.co/adAA51R8VL — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2025

EFE