Perú: Papá Noel y un elfo allanan finca y detienen a cuatro personas

Una familia de narcotraficantes conocida como "Los flaquis" se llevó una sorpresa de las grandes: Papá Noel y uno de sus elfos ayudantes entraron en su casa a martillazos limpio y los arrestaron.

El operativo se llevó a cabo el 5 de diciembre en Lima y permitió el arresto de cuatro personas, según un comunicado de la Policía Nacional del Perú emitido ayer y recogido por la cadena noticiosa CNN.

La policía grabó la redada en un video que hizo público en las últimas horas, y donde se ve a los agentes en sus disfraces navideños entrando a la fuerza en la vivienda.



Detrás de Papá Noel y el elfo ingresaron otros policías en apoyo. Se incautaron en el lugar 1.187 pequeños paquetes de pasta base, 166 pequeños paquetes de marihuana; una pistola calibre .38 y cinco balas.

