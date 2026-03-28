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Persona realizó “fogata con gran humareda” en la Rambla; Ney Castillo criticó a la Policía

Montevideo Portal

El excandidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado y actual médico de la fundación Pérez Scremini, Ney Castillo, cuestionó la actuación de las autoridades tras un episodio ocurrido en la Rambla de Montevideo.

El médico publicó en la red social X una imagen en la que se observa a una persona encendiendo fuego en el espacio público. “Una vergüenza, en plena Rambla”, escribió.

Según relató, la situación se extendió durante aproximadamente una hora, lo que derivó en “una fogata con gran humareda, sin que nadie intervenga”.

Ante esto, aseguró que la Policía está “ausente”, “mientras esta gente se apodera de los espacios públicos”.

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