Policiales

Persona ausente en Maldonado: solicitan ayuda para ubicar a una adolescente de 15 años

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita ayuda para ubicar a Sofía Camejo Pérez, de 15 años, que fue vista por última vez en la mañana de este martes 14 de abril en la UTU de dicho departamento.

Familiares indicaron a la Policía que “sobre el mediodía se habría retirado de su domicilio”, ubicado en el barrio Hipódromo.

Ante cualquier tipo de información, se puede comunicarse por las siguientes vías:

• 911, llamada gratuita y disponible las 24 horas.

• Línea de Personas Ausentes: 2030 4638.

• [email protected]

• Presencial en cualquier seccional de policía.

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