Contenido creado por Ignacio Palumbo
Policiales

Una colaboración

Persona ausente en Maldonado: solicitan ayuda para ubicar a una adolescente de 15 años

Sofía Camejo Pérez fue vista por última vez en la mañana de este martes 14 de abril, en la UTU de la capital departamental.

14.04.2026 22:00

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2026-04-14T22:00:00-03:00
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La Jefatura de Policía de Maldonado solicita ayuda para ubicar a Sofía Camejo Pérez, de 15 años, que fue vista por última vez en la mañana de este martes 14 de abril en la UTU de dicho departamento.

Familiares indicaron a la Policía que “sobre el mediodía se habría retirado de su domicilio”, ubicado en el barrio Hipódromo.

Ante cualquier tipo de información, se puede comunicarse por las siguientes vías:

• 911, llamada gratuita y disponible las 24 horas.

• Línea de Personas Ausentes: 2030 4638.

[email protected]

• Presencial en cualquier seccional de policía.

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